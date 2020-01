A 11 ans, il devient le plus jeune professeur de yoga des Etats-Unis

Un enfant pas comme les autres. Quand il sera grand, Tabay Atkins, un jeune californien de 7 ans, ne souhaitait qu'une seule chose : devenir professeur de yoga. Et son rêve s'est réalisé beaucoup plus tôt que prévu puisqu'il a dispensé ses premiers cours quatre ans plus tard.

Tout a commencé en 2012, lorsque ce jeune californien constate les effets bénéfiques de cette discipline du corps et de l'esprit sur la santé de sa mère atteinte d’un cancer, qui enchaîne les chimiothérapies. «J’ai vu comment le yoga guérissait ma mère. Je lui ai dit que je voulais l’enseigner pour aider les gens à guérir, comme elle», a-t-il expliqué à yogajournal.com.

Un an plus tard, sa maman décide d’ouvrir son propre centre de yoga, où il officie en tant qu'assistant sans perdre de vue son projet. Le jeune Tabay s’inscrit alors à un programme de formation intensif à Los Angeles, où il s'entraîne près de 12 heures par jour.

En 2016, du haut de ses 11 ans, Tabay Atkins est officiellement devenu le plus jeune yogi des États-Unis, volant ainsi la vedette à Jaysea DeVoe, devenue enseignant à 12 ans, en 2014. Du yoga réparateur au yoga aérien, au total, il a déjà obtenu sept diplômes différents et s'est même spécialisé pour pouvoir donner des cours aux enfants autistes.

Aujourd'hui âgé de 14 ans, Tabay Atkins dispense ses cours trois fois par semaine après l'école dans le studio familial, et ce, gratuitement. «Il ne garde que les centimes», a précisé sa mère.

Chaque participant donne en effet le montant de son choix et Tabay Atkins reverse ensuite l’intégralité des bénéfices à des associations qui viennent en aide aux enfants atteints de cancers.

«J'adore vraiment aider les gens. (...) Il s'agit de guérir l'esprit et le corps», a déclaré le garçon modèle, qui à l'avenir, envisage d'ouvrir plusieurs centres, pour aider le plus de personnes possible.