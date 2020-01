Australie : un mannequin de 21 ans fait une chute mortelle en prenant un selfie

Elle voulait admirer le lever du soleil. Un mannequin de 21 ans a perdu la vie ce dimanche 12 janvier, à Sydney (Australie), après avoir fait une chute de plusieurs dizaines de mètres en prenant en selfie.

Madalyn Davis a franchi les clôtures de sécurité et serait assise au bord de la célèbre falaise de Diamond Bay avant d'immortaliser l’instant à l’aide de son smartphone, rapporte The Sun.

Accompagnée de ses amis avec qui elle s'était rendue à une fête la veille, le modèle britannique, qui partageait régulièrement des photos de ses voyages à travers le monde et de ses shootings sur Instagram, souhaitait admirer le lever du soleil.

Alertée, la police a retrouvé son corps sans vie quatre heures plus tard dans l’océan, non loin du rocher où la jeune femme avait chuté aux alentours de 6 heures du matin. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, a indiqué la police dans un communiqué. Un rapport sera bientôt délivré par le médecin légiste.

Le spot de Diamond Bay est très prisé par les touristes, qui tentent, non sans se mettre en danger, de prendre la «photo parfaite».

Selon une étude du All India Institute of Medical Sciences de 2018, les accidents de selfies ont fait 259 morts dans le monde entre octobre 2011 et novembre 2017.