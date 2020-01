«Le veganisme, un crime contre les amateurs de fromage», selon Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il voulait perdre du poids en 2020, mais qu'il ne deviendrait pas végétalien car cela signifierait renoncer au fromage.

Dans une interview accordée à la BBC, le Premier ministre britannique a expliqué que bien qu'il souhaite perdre du poids cette année, il ne participerait pas à Veganuary, une initiative qui invite à se passer de produits d'origine animale durant le mois de janvier, car cela «demande tellement de concentration».

Boris Johnson a déclaré que bien qu'il tire son «chapeau aux végétaliens qui parviennent à éviter tous les produits non végétaliens», le fait d'éviter les produits d'origine animale est selon lui «un crime contre les amateurs de fromage», rapporte CNN.

Boris Johnson vers une alimentation plus saine

Le Premier ministre a précédemment déclaré qu'il souhaitait perdre une partie du poids qu'il avait gagné lors de sa candidature en 2019 à la tête du Parti conservateur, suivie d'une campagne électorale générale rapide. Il a été largement rapporté en 2019 que sa petite amie, Carrie Symonds, éminente défenseur de l'environnement et militante environnemental, l'avait mis sur la voie d'une alimentation plus saine.

Le Daily Mail a rapporté, en mai dernier, que Carrie Symonds avait également convaincu Boris Johnson d'essayer un régime végétalien. Selon le site web de la campagne Veganuary, plus de 250.000 personnes se sont engagées à essayer un régime végétalien pendant la campagne 2019, tandis que les restaurants et supermarchés ont lancé plus de 200 nouveaux produits et menus végétaliens.