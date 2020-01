Un milliardaire japonais cherche une partenaire féminine pour l'accompagner sur la Lune

Pour elle, il serait prêt à décrocher la Lune, littéralement. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, 44 ans, a fait savoir qu'il était à la recherche d'une «partenaire féminine» pour l'accompagner lors du premier voyage touristique de Space X vers la Lune.

Yusaku Maezawa, qui a fait fortune avec le site de vente en ligne Zozotown, le plus important au Japon, doit décoller vers la Lune en 2023 à bord de la fusée Starship. Il s'agira du premier voyage lunaire emmenant des hommes vers le satellite de la Terre depuis 1972.

Le milliardaire a ainsi demandé sur son site Web aux femmes intéressées pour l'accompagner de poser leur candidature. «Alors que les sentiments de solitude et de vide commencent à me submerger, je pense à une chose : continuer à aimer une femme, a-t-il écrit. Je veux trouver une 'partenaire' et avec elle, je veux crier notre amour et la paix dans le monde depuis l'espace».

Alors qu'il vient de se séparer de l'actrice Ayame Goriki, Yusaku Maezawa a posé quatre critères importants à ses yeux : les candidates devront être célibataires, âgées d'au moins 20 ans, être positives et surtout avoir un intérêt à aller dans l'espace. Il faudra toutefois faire vite : la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 janvier. La décision finale sera pour sa part prise à la fin du mois de mars.

Le prix du billet pour la Lune n'a pas été dévoilé, mais le PDG de Space X, Elon Musk, a fait savoir que c'est «beaucoup d'argent». Cela ne devrait toutefois pas poser de problème à Yusaku Maezawa, dont la fortune personnelle est estimée à près de 3 milliards de dollars.