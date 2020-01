Allemagne : un sosie d'Hitler en side-car amuse un policier, une polémique éclate

La police allemande s’est retrouvée ce mardi 14 janvier au cœur d’une polémique après la diffusion d’une vidéo montrant un homme grimé en Hitler lors d’un festival de motos anciennes. Et pour cause. Les forces de l’ordres sur place ne sont pas intervenues. Un des policiers a même pris en photo la scène en souriant.

Sur les images amateurs de l’événement, qui s’est déroulé le week-end du 11 et 12 janvier à Augus­tus­burg, on peut voir l’homme déguisé en Adolf Hitler prendre place dans le panier du side-car, conduit par une personne habillée en soldat de la Wehrmacht coiffé d'un casque d'acier de la Deuxième guerre mondiale.

«plus que de mauvais goût»

Outre les rires du public, on peut apercevoir un policier chargé de surveiller le festival prendre des photos du faux Hitler en souriant, depuis son véhicule de fonction. Après que les images sont devenues virales, le policer en question a été convoqué par ses supérieurs et «a reconnu sa faute», a déclaré un porte-parole de la police locale.

Deutscher verkleidet als Hitler, stellt sich mit seinem Kumpel — der ebenfalls in scheinbarer Nazimontur — neben sächsischer Polizei.





«Se dégui­ser en géno­ci­daire est plus que de mauvais goût.», a dénoncé Michael Kretschmer, chef du gouver­ne­ment régio­nal de l’Etat de Saxe et membre du parti conservateur d'Angela Merkel. «Un tel comportement est inacceptable et ne se reproduira pas», a-t-il ajouté sur Twitter.

Des sanctions administratives internes pourraient ultérieurement être prises à son encontre en fonction des conclusions du parquet sur cette affaire. Ce dernier doit déterminer si l'apparition de ce «sosie» d'Adolf Hitler constitue un trouble à l'ordre public, voire une incitation à la haine passible de sanctions pénales.