Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux

Le palais de Buckingham a annoncé ce samedi 18 janvier que le prince Harry et son épouse Meghan renonçaient à leur titres royaux et ne représenteraient plus officiellement la reine d'Angleterre.

Cette décision prendra effet dès le printemps prochain, a indiqué le palais.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) 18 janvier 2020

Le duc et la duchesse du Sussex ont précisé qu'il ne toucheraient plus de fonds publics liés à leurs devoirs royaux. Ils ont ajouté qu'ils avaient l'intention de rembourser les quelque 2,8 millions d'euros qui ont été nécessaires pour la rénovation du Frogmore Cottage, le logement qu'ils occupaient jusque là.

Dans un communiqué de presse, Élisabeth II s'est dite «satisfaite que nous ayons trouvé ensemble une manière constructive et solidaire d'aller de l'avant pour mon petit-fils et sa famille». «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Nous espérons tous que l'arrangement que nous avons trouvé aujourd'hui leur permettra de construire une nouvelle vie heureuse et paisible», a-t-elle conclu.