Coronavirus : la Chine va construire un hôpital en dix jours pour faire face à l’épidémie

Confrontée à l’épidémie d’un mystérieux coronavirus, la Chine a lancé en urgence la construction d’un nouvel hôpital de 1.000 lits.

L’établissement sera construit en seulement dix jours, dans la région de Wuhan, où l’épidémie du nouveau virus s’est déclarée il y a quelques semaines.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux témoignaient des travaux dantesques en cours.

#Breaking: Confirmed - A new hospital in #Wuhan in #China is being build right now, and will be finished within 6 days, to transfer all patients with the only symptoms of the #Coronavirus to begin cleaning all of the other hospitals.





The hospital will be demolished afterwards. pic.twitter.com/9k3NeMOVFn

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 23, 2020