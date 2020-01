Quels sont les pays touchés par le coronavirus ?

Le nouveau coronavirus «2019-nCov» a fait son apparition en Chine en décembre avant de se propager à quelques autres pays. Le point sur les pays touchés.

Chine

C’est dans le centre-est du pays, à Wuhan, que le coronavirus a émergé. Depuis, le bilan des victimes s’alourdit de jour en jour. Dimanche 26 janvier, les services de santé faisaient état de 56 morts et près de 2.000 cas de contamination.

L’épidémie est telle que plusieurs villes ont été confinées, soit plus de 56 millions de personnes isolées. A Pékin, de nombreux monuments sont fermés au public et les festivités du Nouvel an annulées.

Des contrôles systématiques sont mis en place dans les transports. Tous les voyageurs présentant des symptômes de la pneumonie virale seront «immédiatement transportés» vers un centre médical.

France

Vendredi 24 janvier, trois cas ont été confirmés en France, les premiers en Europe. Ces trois patients hospitalisés, un à Bordeaux et deux à Paris, ont été placés en isolement.

Deux d’entre eux s’étaient rendus en Chine récemment.

Etats-Unis

Un homme d’une trentaine d’années et une sexagénaire, qui revenaient tous deux d’un séjour à Wuhan, ont été hospitalisés, respectivement à Seattle et Chicago.

Corée du Sud

Une Chinoise de 35 ans et un cinquantenaire en provenance de Wuhan ont été testés positifs.

Japon

Le premier cas au Japon est celui d'un trentenaire qui a dû être hospitalisé le 10 janvier pour une forte fièvre et d'autres symptômes. Il était rentré quelques jours plus tôt d'un séjour à Wuhan.

Un deuxième cas a été annoncé le 24 janvier, un quadragénaire qui réside à Wuhan, arrivé le 19 dans l'archipel nippon et qui avait «ressenti de la fièvre» le 14 janvier.

Népal

Un cas a été annoncé : un étudiant, qui était rentré de Wuhan le 9 janvier.

Singapour

Singapour a annoncé le 23 janvier le premier cas de coronavirus, un homme de 66 ans arrivé de Wuhan trois jours plus tôt avec de la fièvre et toussant. Son fils de 37 ans, qui l'accompagnait, a également été testé positif.

Tout comme une habitante de Wuhan âgée de 52 ans arrivée le 21 janvier.

Taïwan

Un cas a été recensé à Taïwan : une femme d'une cinquantaine d'années arrivée le 20 janvier en provenance de Wuhan, où elle habite.

Thaïlande

La Thaïlande est le premier pays, après la Chine, à avoir fait état d’une personne contaminée, le 8 janvier dernier. Il s’ahit d’une femme qui revenait d’un voyage à Wuhan.

Depuis, le pays a relevé trois autres cas : trois Chinois de Wuhan et une Thaïlandaise qui avait séjourné dans cette ville. Deux des Chinois ont été guéris et sont rentrés dans leur pays.

Vietnam

Deux Chinois, un homme arrivé le 13 janvier en provenance de Wuhan et son fils habitant à Ho Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, qu'il a ensuite contaminé, ont été hospitalisés, respectivement les 17 et 18 janvier.

Hong Kong

Deux personnes passées par Wuhan ont été hospitalisées.

Macao

Deux cas ont été enregistrés.

Australie

Le pays a annoncé samedi 25 janvier un premier cas. Il s'agit d'un homme qui était rentré il y a une semaine de Wuhan.

Canada

Un nouveau cas a été détecté à Toronto chez un homme revenant de Chine, pour la première fois au Canada, ont annoncé samedi les autorités de l'Ontario.

L'homme ne s'est apparemment pas manifesté en débarquant de l'avion. Ce n'est que plus tard, une fois rentré chez lui qu'il a appelé les services d'urgence en précisant d'où il venait, ce qui a permis de prendre les précautions nécessaires pour le transporter et le placer en isolement dans un hôpital de Toronto, a indiqué le Dr Theresa Tam, cheffe de l'Agence de santé publique du Canada au cours d'une conférence de presse.

Elle a précisé que les autorités sanitaires ont commencé à contacter des passagers se trouvant à proximité du patient à bord du vol CZ311 de la compagnie China Southern Airlines. Le Dr Tam a souligné que les passagers se trouvant à plus de deux mètres du passager n'avaient pas de raisons de s'inquiéter.