Coronavirus : endémie, pandémie, épidémie, quelles différences ?

Le coronavirus continue de se propager dans le monde provoquant la hausse des hospitalisations notamment en France. Si l'on parlait d'épidémie puis de pandémie, plusieurs autorités internationales de santé craignent une endémie. Mais quelles sont les différences entre les trois termes ?

En deux ans, le coronavirus est passé par deux statuts et un troisième est sur le point de prendre le relai. Après la période épidémique puis pandémique, le Covid-19 entre dans la période endémique.

Si l'on se réfère à l'Office quebecois de la langue française, «une endémie est la persistance habituelle d’une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. La maladie y sévit en permanence ou de façon latente et touche une importante partie de la population. On parle d’endémie quand la présence de la maladie est connue, signalée, mais cela ne signifie pas que cette dernière est en progression ni qu’elle se répand».

«Une maladie endémique peut concerner plus de personnes qu’une maladie épidémique, et même qu’une pandémie», note le Vocabulaire médical.

L'épidémie et la pandémie

Le terme d'«épidémie» est utilisé lorsqu'une maladie contagieuse, la plupart du temps d'origine virale, atteint un nombre important de personnes dans une région donnée et pendant un certain temps.

En France, l'épidémie de grippe revient chaque année entre octobre et mars. Des mesures (vaccination, mesures d'hygiène...) sont alors prises.

On parle de «pandémie» lorsqu'une épidémie s'étend à un continent entier, voire au monde entier.

La pandémie la plus meurtrière fut la grippe espagnole, entre 1918 et 1920. Et actuellement, le Sida, Ebola ou encore la grippe aviaire peuvent être considérés comme des infections virales pandémiques, puisqu'elles touchent le monde entier.