Mort de Kobe Bryant : qui sont les autres victimes de l'accident ?

Neuf personnes au total sont mortes dans l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à la star des Lakers Kobe Bryant, 41 ans, et à sa fille Gianna âgée de 13 ans, dimanche 26 janvier à Calabasas, dans le sud de la Californie (Etats-Unis).

L’appareil a décollé de l'aéroport John Wayne de Santa Ana à 9h06 locales et se dirigeait vers la Mamba Sports Academy de Newbury Park - à environ 137 kilomètres - où Gianna devait disputer un match de basket. «Il n'y a pas eu de survivant... Il y avait neuf personnes à bord de l'appareil», a confirmé le shérif, Alex Villanueva, lors d'un point de presse.

Parmi les autres victimes, figurent le pilote de l’hélicoptère, Ara Zobayan, ainsi que plusieurs proches de la famille Bryant.

John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball à l'Orange Coast College, un collège junior à Costa Mesa, se trouvait également à bord de l’appareil au côté de son épouse Keri et de l'une de ses deux filles, Alyssa, coéquipière de la fille de Kobe Bryant.

«La famille a confirmé que l'épouse de l'entraîneur John Altobelli, Keri, et sa fille, Alyssa, faisaient partie des victimes de l'accident d'hélicoptère. Nos plus sincères condoléances à la famille.», a écrit l'Orange Coast College sur son compte Twitter.

Update: The Altobelli Family has confirmed that Coach Altobelli's wife, Keri, and daughter, Alyssa, were among those who perished in the helicopter crash that took his life today. Our deepest condolences go out to the family. Our hearts are with you. https://t.co/KmH8CpoTtm

— Orange Coast College (@orangecoast) January 27, 2020