Peut-on attraper le coronavirus en recevant un colis de Chine ?

Alors que l’épidémie du «2019-nCov» se répand , de nombreuses personnes s’interrogent quant au risque d’attraper le coronavirus en recevant un colis en provenance de Chine. A tel point que le hashtag #AliExpress, un site de commerce en ligne du géant chinois Alibaba, a envahi les réseaux sociaux.

Mais peut-on vraiment être contaminé en ouvrant un paquet ? Selon le ministère de la Santé, le risque d’être infecté par ce nouveau coronavirus «en touchant un objet importé de Chine est considéré comme extrêmement faible».

En effet, si le coronavirus peut survivre dans le milieu extérieur quelques heures - 3 heures ou moins - sur des surfaces sèches, les temps et les conditions de transport suppriment les risques de contamination. En clair, même si un colis est contaminé lors de son envoi, son transport durant plus d'une dizaine d’heures empêcherait le virus de survivre.

«Le virus est trop fragile pour rester en vie compte tenu de la durée du transport. Sans compter que dans la soute d’un avion il fait trop froid pour que le virus reste actif», a confirmé Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, avant d’ajouter qu’avec les autres coronavirus, «un tel phénomène n’a jamais été observé.»

Pour rappel, la maladie se transmet par voie aérienne et gouttelettes, via les éternuements et les toux. Un contact étroit est donc nécessaire à la transmission. Les personnes ayant partagé l'espace de vie du malade ou ayant eu un contact direct avec lui à moins de un mètre ont donc des risques de contracter le coronavirus.