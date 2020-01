Vidéo : un homme qui ne portait pas de masque sorti de force du métro en Chine

Preuve de l'angoisse des Chinois vis-à-vis du coronavirus qui a déjà fait plus de 100 morts dans le pays, un homme qui ne portait pas de masque de protection a été sorti de force du métro de Guangzhou. Une scène qui a été filmée et qui a amplement circulé sur les réseaux sociaux chinois.

Sur la vidéo, relayée par le quotidien britannique The Guardian, on peut voir un homme en costume sombre être poussé à l'extérieur du wagon par un agent de sécurité - qui porte un masque -, non sans résistance. Il tente en effet de s'accorcher à la barre de métro, avant que le représentant des forces de l'ordre ne lui arrache les mains du poteau, et ne l'empoigne par les épaules pour l'amener en dehors du wagon.

Cette scène s'est déroulée dans la province chinoise du Guangdong, située sur la côte sud de la Chine, où les autorités ont décrété l'obligation du port du masque dans tous les lieux publics, sous peine de recevoir une amende, afin de limiter la propagation du coronavirus 2019-nCoV.