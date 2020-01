Le coronavirus menace l'économie chinoise

Quand les marchés financiers se préoccupent de la santé. Face à l'épidémie de coronavirus qui touche la Chine, l'économie du pays se trouve menacée. Et pour cause, entre le confinement de certaines provinces comme Wuhan ou la frilosité des touristes à se rendre sur place par peur d'une contamination, il est presque impossible de conserver une activité normale.

Car outre Wuhan et Hubei, particulièrement touchées, d'autres zones du pays ont pris des mesures. Des métropoles comme Pékin et Shanghai ont suspendu les lignes d'autocars longues distances, empêchant des échanges réguliers ainsi que le transport de touristes à travers le pays. Il est de toute manière interdit pour ces derniers de se déplacer en groupe depuis le 27 janvier, alors que de nombreux pays ont appelé à la prudence si certains planifient un voyage sur place.

Cet impact sur le tourisme est loin d'être négligeable, puisque le gouvernement mise sur ce secteur depuis plusieurs années. En moins de dix ans, le nombre de visiteurs a doublé pour atteindre 180 millions en 2018. En cette période, habituellement faste, de vacances pour les Chinois, les commerces, les cinémas ou encore les restaurants sont donc au ralenti.

Une situation qui pourrait durer

Mais si les touristes étrangers et les habitants ont peur du virus, les marchés ne réagissent pas différemment. Les investisseurs ont retiré leur argent des entreprises qui touchaient de près ou de loin à la Chine pour se réfugier dans des investissements considérés comme plus «sûrs», à savoir l'or ou le dollar. Les conséquences sont mondiales car la bourse de New York a notamment vécu sa pire journée en plus de trois mois, avec notamment une baisse du Dow Jones de 1,57%.

Et la situation pourrait ne pas s'améliorer tout de suite. Les experts estiment ainsi que l'épidémie ne retomberait pas avant l'été. Si le gouvernement ne trouve pas un moyen de relancer les activités à un certain niveau d'ici là, les conséquences pourraient encore s'aggraver pour le pays, qui venait pourtant de se sortir d'une guerre commerciale de longue haleine avec les Etats-Unis.