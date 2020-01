Après Eyjafjallajökull, un volcan d'Islande menace d'entrer en éruption

Depuis près d'une semaine, une série de tremblements de terre secoue les alentours de Grindavik, non loin des eaux fumantes du «Lagon bleu» dans la péninsule de Reykjanes, au sud ouest de l'Islande. Ces phénomènes laissent présager une éruption du Mont Thorbjorn.

La plus importante secousse enregistrée s'élève à 3,7 sur l'échelle de Richter. Les géologues ont observé un gonflement «inhabituellement rapide» de la base du Mont Thorbjörn, de 3 à 4 millimètres par jour et totalisant dimanche deux centimètres.

L’institut météorologique d’Islande suspecte une accumulation de magma à l’intérieur du mont, ce qui pourrait provoquer une éruption. Si le gonflement du mont n’est pas dû au magma mais à l’activité tectonique, de puissants séismes pourraient avoir lieu prochainement en Islande. Le niveau d'alerte pour l'aviation a donc été élevé à «jaune» au lieu de «vert».

Une éruption nécessiterait l'évacuation de près de 5.000 personnes, dont les habitants de Grindavik et les nombreux visiteurs du Lagon Bleu. «Nous devons toujours prévoir le pire, donc nous nous préparons à une éruption mais le scénario le plus probable est que cet événement prenne fin sans aucune conséquence», juge de son côté la protection civile. De nouveaux instruments de mesure devaient être installés pour surveiller plus étroitement l'activité et déterminer précisément son origine.

La dernière éruption en date dans la péninsule de Reykjanes remonte à plus de 800 ans. En 2010, le volcan Eyjafjallajökull, au sud de l’Islande, était entré en éruption, perturbant fortement le trafic aérien à cause des nuages de fumée émis. Plus de 100.000 vols avaient été annulés, et huit millions de passagers bloqués.