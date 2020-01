L'angoissant son du vent solaire a été enregistré

Une expérience sonore inédite. Après avoir étudié durant plus de 60 ans ce phénomène, des astronomes de l'université Johns Hopkins (États-Unis) sont enfin parvenus à enregistrer le son émis par le vent solaire, un flux de particules électriquement chargées s'échappant du Soleil.

Plus précisément, le vent solaire est un plasma c’est-à-dire un gaz constitué principalement d’électron et de protons mais également d’ions (atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons) qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. La vitesse de certaines particules peut dépasser les 2 millions de km/h.

Et le chant angoissant de cette tempête de particules atomiques a pu être enregistré pour la première fois grâce à l'instrument Fields, qui équipe la sonde Parker Solar Probe (PSP) lancé le 12 août 2018, un observatoire solaire spatial développé par la NASA. Cet instrument a été conçu pour mesurer les champs électrique et magnétique, les émissions d'ondes radio et les ondes de plasma.

Des informations qui ont ensuite été transformées en sons par les scientifiques. Sur la piste audio publiée par Astronomy Picture of the Day, on peut notamment entendre des ondes de sifflements, semblables à des bruits d’ouragans, correspondant aux électrons sortant de la couronne solaire. Mais aussi des ondes de plasma, ou de Langmuir, qui passent d'une fréquence à une autre dans le vent solaire, ressemblant à une sorte de gazouillis.

Visuellement parlant, la vidéo montre également le trajet de la sonde Paker Solar Probe, parcourant successivement les planètes Terre, Jupiter, Mercure et Vénus, où la nature du vent solaire est à chaque fois différente.