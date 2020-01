Le nouveau logo de la Force de l'espace américaine rappelle «Star Trek»

La célèbre série «Star Trek» a durablement marqué toute une génération. Et elle inspire désormais les forces spatiales américaines.

Le logo de la nouvelle force de l'espace américaine dévoilé vendredi 24 janvier rappelle ainsi un blason utilisé dans l'univers de science-fiction. Le président Donald Trump a révélé dans un tweet le logo de la sixième branche des forces armées des Etats-Unis, dont il est à l'origine de la création. Il s'agit d'une flèche pointée vers le haut, surplombant une planète sur un fond d'étoiles.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020