Mort de Kobe Bryant : sa femme ne «peut pas terminer une phrase sans pleurer»

Trois jours après le tragique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant et à sa fille Gianna de 13 ans, la femme du légendaire basketteur Vanessa Bryant essaie tant bien que mal de rester forte pour ses trois autres enfants.

«C’est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille», a déclaré un ami proche de la famille au média People. Mais «elle est entourée de gens qui l'aiment et aiment Kobe. Elle n'est pas seule. Mais elle en souffrira très longtemps», a jouté cette même source.

Elle est «dévastée» a encore confié un proche des Bryant qui précise qu’elle ne «peut pas terminer une phrase sans pleurer». Mais «elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon pour ses filles. Maintenant, c'est elle qui doit être forte», avait de conclure : «Bien sûr, on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Malgré leurs hauts et leurs bas, ils étaient des âmes sœurs. Elle le considérait comme son partenaire pour la vie».

Selon le site du magazine américain, Kobe Bryant et sa femme Vanessa auraient passé un accord pour ne jamais monter ensemble dans un hélicoptère, afin qu'au moins l'un des deux reste en vie en cas de crash de l'appareil. Ce moyen de transport permettait à la star des Lakers de passer plus de temps avec sa famille en évitant les bouchons, avait-il expliqué lors d'une interview accordée en 2018 à Alexis Rodriguez.