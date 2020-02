L'eau des océans est de plus en plus acide et ronge la carapace des crabes

Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples et, parmi elles, on compte l'acidification des océans. Une étude récente montre que le phénomène a un impact sur la faune marine et notamment sur les crabes, dont la carapace est rongée par l'acidité.

Financé par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ce projet de recherche s'est particulièrement interessé aux crabes dormeurs, également appelés tourteaux.

Des défauts de développement apparaissent chez leurs plus jeunes représentants, au stade post-larvaire. Ils perdent alors des structures sensorielles, notamment celles leur permettant de s'orienter.

Ces malformations perdurent à l'âge adulte, ont un impact sur la capacité des crabes à se mouvoir et donc à échapper aux prédateurs. L'acidification des océans les rend plus vulnérables, mettant en péril leur survie.

#ICYMI Though scientists once thought Dungeness crab weren't vulnerable to current levels of #oceanacidification, a new study shows that the shells and sensory organs of young crabs are already being affected by a more acidic environment. https://t.co/2dpNbZipX0 pic.twitter.com/57VTaHMJpg

— NOAA Research (@NOAAResearch) January 31, 2020