Super Bowl : quand Donald Trump confond le Kansas et le Missouri

Le président américain a félicité dimanche l'Etat du Kansas pour la victoire des Kansas City Chiefs lors du Super Bowl, la finale de la ligue de football américain NFL, alors que la ville se situe en réalité dans le Missouri.

Le compte officiel du chef de l'Etat a rapidement corrigé le message et remplacé Kansas par Missouri, mais de nombreux internautes et plusieurs médias américains avaient eu le temps d'effectuer une capture d'écran du tweet originel.

Techniquement, Kansas City a été fondée à la jonction des fleuves Kansas et Missouri. La frontière entre les deux Etats se situe au milieu d'une même agglomération, avec administrativement un Kansas City au Kansas et un autre dans le Missouri. Le développement économique de la partie située dans ce dernier ayant été plus important, cette ville a pris le dessus sur sa voisine.

Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux se gaussent de cette erreur.

Rapidement, Donald Trump a supprimé son premier message pour le remplacer par un autre, corrigé avec la bonne localisation de l'équipe dans «le grand Etat du Missouri».

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020

Une campagne de pub

Pendant la prestation sportive, le président des Etats-Unis s'est également distingué en diffusant un spot de publicité de 30 secondes, dans lequel il évoque ses promesses de campagne.

Le coût pour ce passage en direct était de 11 millions de dollars.