Mulan, James Bond, les Minions 2... Les bandes-annonces du Super Bowl 2020

Comme tous les ans, les grands studios ont profité de l'impact du Super Bowl, événement sportif le plus suivi de la planète, pour dévoiler les bandes annonces des films les plus attendus en 2020.

Les futures séries Disney+

De son côté, Marvel a diffusé les premières images des prochaines séries Disney+. Parmi elles, Wanda Vision, qui montre notamment Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias Scarlet Wich et son mari Vision dans l’Amérique des années 1950, Loki avec Tom Hiddleston en uniforme de prison, et The Falcon and the Winter Soldier, où l’on peut voir Sam Wilson (Anthony Mackie) s’entrainer avec le bouclier Captain America. «Loki» sortira au cinéma au printemps 2021, «The Falcon and the Winter Soldier» à l’automne 2020 et «Wanda Vision», un peu plus tard en 2020. Pour rappel, la plateforme de streaming Disney+ sera disponible en France dès le 24 mars.

Mulan

Adapté par la réalisatrice Niki Caro («Paï», «La Femme du gardien de zoo», «McFarland»,...), le remake du film d'animation «Mulan» des studios Disney sorti en 1998 arrivera dans les salles obscures le 25 mars 2020. On retrouvera dans la rôle principal l'actrice sino-américaine Yifei Liu («Once Upon A Time»), qui au fil de ce voyage épique se transformera en une guerrière aux faits d’armes héroïques, l’acteur Donnie Yen («Ip Man», «Rogue One : A Star Wars Story») en commandant Tung, ainsi que Jason Scott Lee qui incarne un personnage nommé Böri Khan, et Jet Li dans le rôle de l'Empereur de Chine.

mourir peut attendre

Intitulé «No Time to die» en version originale, «Mourir peut attendre» sortira en salle le 8 avril 2020. Pour ce 25e opus des aventures du célèbre espion de sa Majesté James Bond, réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, le Britannique Daniel Craig revêt pour la cinquième fois le smoking de l'agent 007, tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant.

Black Widow

Réalisé par l’Australienne Cate Shortland, «Black Widow» se déroule après les événements de «Captain America: Civil War» et avant «Avengers: Infinity War». Dans ce premier film de la phase 4 de Marvel, Scarlett Johansson retrouve son costume de super-héroïne. Recherchée par le gouvernement, elle cherche à retourner «où tout a commencé», et rejoint donc le centre d’entrainement des jeunes espionnes du KGB. Elle partage l’affiche au côté de Rachel Weisz (Melina), et Florence Pugh, dans le rôle de Yelana. Le film sortira le 29 avril au cinéma.

Top Gun : Maverick

Plus de 33 ans après «Top Gun», Tom Cruise va de nouveau interpréter le lieutenant Pete Mitchell. Cette fois commandant, «Maverick» va prendre sous son aile une nouvelle génération de pilotes, dont Bradley Bradshaw (Miles Teller), et le fils de Gosse (Anthony Edwards). Réalisé par Joseph Kosinski, «Top Gun : Maverick», sortira le 15 juillet 2020.

Sans un bruit 2

A l’occasion du Super Bowl, la société de production Paramount a dévoilé le teaser apocalyptique de «Sans un bruit 2». Dans ce nouvel opus réalisé par John Krasinski, les survivants tentent d’échapper à de monstres sensibles aux moindres bruits, à l’image d’Evelyn Abbott, campée par Emily Blunt, qui, prête à tout pour protéger ses enfants, devra faire face à de nouvelles menaces. L’actrice sera au côté de la star de Peaky Blinders, Cillian Murphy. Le film sortira en salles le 18 mars prochain.

Minion : la montée de Gru

Autre grosse sortie pour le plus grand plaisir des fans des petits serviteurs jaune-banane en salopette : le teaser du film «Minions: la montée de Gru», qui arrivera en en salles en juillet 2020. Ce nouvel opus reviendra sur la jeunesse de Gru, père adoptif de trois filles, Margo, Edith et Agnes, dans le préquel des Minions, et ses rapports à l'époque avec les Minions.

Bob l’Éponge : Éponge en Eaux Troubles !

Pour la première fois entièrement en animation 3D, le nouveau long métrage «Bob l’Éponge : Éponge en Eaux Troubles !», sortira le 5 août prochain. Dans ce nouveau film événement, Bob l’Éponge, et ses acolytes, vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié. A la suite de l’«escargotnapping» de Gary, Bob va partir à la recherche de son escargot domestique vers la Cité Perdue d’Atlantic City. Le tout, bien évidemment accompagné de son meilleur ami Patrick l’Étoile.

fast and Furious 9

Le neuvième volet de la saga «Fast and Furious», porté par l’acteur phare Vin Diesel devrait sortir au cinéma en mai 2020. On retrouvera Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Ludacris (Tej Parker) ainsi que Tyrese Gibson (Roman Pearce). Le chanteur portoricain Ozuna, Helen Mirren, Charlize Theron, seront également à l'affiche du blockbuster réalisé par Justin Lin, déjà aux commandes de «Fast and Furious 6». A noter que la rappeuse Cardi B devrait aussi avoir «un petit rôle».

the Invisibile Man

Dans «The Invisible Man», le cinéaste australien Leigh Whannell met en vedette Elisabeth Moss, qui endosse le rôle de Cecilia Kass. En pleine nuit, cette dernière s'échappe et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). La sortie est prévue le 26 février 2020.