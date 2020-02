Pendant que les démocrates se ridiculisent, Donald Trump remporte la primaire républicaine haut la main

Donald Trump va pouvoir aller s'endormir avec le sourire. À la veille de son discours sur l'état de l'Union, les primaires ont été particulièrement clémentes à son égard.

Premièrement, les démocrates ont connu un loupé historique, avec des problèmes techniques qui ont empêché la publication des résultats. À 8h, ce mardi 4 février, heure française, aucune estimation n'avait encore été rendue publique. Mais en plus de cela, Donald Trump a remporté la primaire républicaine plus que facilement.

Opposé aux quasi inconnus Joe Walsh et William Weld, le président américain a récolté 97,1% des voix. Toujours très apprécié dans son parti, il n'y a jamais véritablement eu de suspens dans ce scrutin. Malgré cela, l'organisation d'une primaire reste obligatoire pour confirmer son investiture. Et cela n'est pas cantonné aux Républicains. En 2012, Barack Obama avait lui aussi été obligé de s'y plier. En comparaison, il avait gagné avec 98% des voix dans l'Iowa.

Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020