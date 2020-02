Les photos et vidéos poignantes partagées par Vanessa Bryant lors de l'hommage rendu à sa fille dans son école

Vanessa Bryant, était présente le 5 février à l'hommage rendu par la Harbour Day School de Newport Beach à sa fille, Gianna Bryant, disparue avec son père dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier.

La jeune maman en deuil a partagé de nombreuses vidéos et photos de l'événement sur son compte Instagram.

Un bouquet de ballons en forme de cœur a été placé à côté d'une table sur laquelle était déposée une composition de fleurs rouges et roses qui formaient le prénom «Gianna». Le numéro 2, qui était inscrit sur le maillot que la jeune fille de 13 ans portait lorsqu'elle jouait au basket avec la Mamba Sports Academy, était également recouvert de roses.

«Ma Gianna. Mon dieu tu me manques. J'ai eu la chance de me réveiller pour voir ton magnifique visage et ton sourire étonnant pendant 13 ans. J'aurais aimé que ce soit jusqu'à mon dernier souffle. Maman t'aime sur la lune et au-delà», a écrit en légende de cette photo Vanessa Bryant.

De nombreux discours des anciennes coéquipières de parquet de Gianna et de son équipe encadrante ont également ponctué cette cérémonie émouvante.

Tous ont souligné la gentillesse et le talent de Gianna, promise à un grand avenir dans le basket.

Des messages forts qui ont fait du bien à Vanessa Bryant, qui ne cache pas son besoin d'être entourée durant cette terrible épreuve et de partager ces moments de recueillement.