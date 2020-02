Le lexique des élections américaines

Loin d'être une simple élection à deux tours, la présidentielle américaine contient des dizaines de règles de fonctionnement toutes plus originales les unes que les autres, et qui peuvent rapidement perdre ceux qui s'intéressent au scrutin. Que ce soit pour suivre les primaires, les débats ou tout simplement pour en discuter lors d'un repas de famille, voici un lexique pour tout comprendre.

Caucus

Alors que la majorité des Etats organisent des primaires «classiques», en votant par bulletins secrets, d'autres ont des méthodes plus surprenantes. Dans l'Iowa notamment, historiquement première primaire de l'année, les électeurs se retrouvent en caucus. Que ce soit chez les démocrates ou les républicains, les citoyens se réunissent dans des gymnases, des écoles ou n'importe quelle salle capable d'accueillir tout le monde. Chez les conservateurs, un représentant de candidat prononce un discours qui doit convaincre les personnes présentes, qui iront ensuite voter par bulletin secret.

Mais chez les démocrates, la formule est plus compliquée. Un emplacement de la salle est alloué à chaque candidat. Les électeurs choisissent leur camp, et se regroupent dans un de ces emplacements. Un «capitaine de circonscription» les décompte lors du premier tour. Tous les candidats à moins de 15% sont éliminés, un deuxième tour commence avec ceux qui restent, et le résultat final donnera un certain nombre de délégués aux gagnants.

GRANDS DÉLÉGUÉS - GRANDS ÉLECTEURS

Le système politique américain n'est pas basé sur le suffrage direct. Que ce soit lors des primaires ou de l'élection présidentielle, les citoyens ne votent pas pour un président, mais pour des personnalités, qui soutiendront ensuite tel ou tel candidat.

Lors des primaires, ce sont des délégués qui sont choisis, quand ce sont des grands électeurs lors de la présidentielle. Chaque Etat donne un certain nombre de ces personnalités, en fonction de sa taille démographique. Ainsi, la Californie donne 55 grands électeurs contre 3 pour le Vermont. Une fois que les résultats définitifs sont connus dans tout le pays, ils se réunissent pour voter et officialiser une fois pour toute le vainqueur de l'élection.

CONVENTIONS NATIONALES

Les conventions nationales sont un passage incontournable des primaires américaines. Alors qu'elles sont organisées dans des villes différentes à chaque fois, c'est à cette occasion que les délégués votent pour officialiser l'investiture d'un candidat pour l'élection présidentielle. C'est également le moment de montrer à nouveau un visage d'unité après des mois de campagne et de déchirement entre les membres d'un seul et même parti. Les conventions marquent la fin des primaires, et le début de la campagne présidentielle.

«Winner takes all»

Dans une immense majorité des cas, lorsqu'un camp arrive en tête, il remporte l'intégralité des grands électeurs de l'Etat. C'est ce que l'on appelle le «winner takes all» («le gagnant prend tout» en anglais). Mais dans le Nebraska et le Maine, la règle est plus difficile, puisqu'il faut non seulement arriver en tête au niveau de l'Etat, mais aussi dans les différents districts pour obtenir tous les grands électeurs. Il est donc possible que ces derniers soient partagés entre les candidats.

Swing States

Tous les Etats n'ont pas la même importance pour les candidats. En effet, certains sont toujours acquis historiquement à l'un ou l'autre des camps. Quand la Californie ou l'Etat de New York votent démocrate, la majorité du Sud, comme le Texas ou la Louisiane sont acquis aux républicains. Le but des candidats est donc de convaincre les électeurs des «swing states», des Etats capables de changer d'avis d'une élection à l'autre. Ceux qui sont le plus souvent nommés sont la Floride, l'Ohio, la Pennsylvanie ou encore le Wisconsin. Très souvent, les candidats passent donc la majorité de leur temps dans ces localités.

Super Tuesday

C'est l'un des jours les plus importants du calendrier des primaires américaines. Lors du Super Tuesday, une quinzaine d'Etat votent en même temps. Les candidats doivent donc faire une tournée de campagne très soutenue dans des endroits différents pour convaincre les électeurs. L'enjeu est particulièrement important, puisqu'un grand nombre de candidatures prend fin après le Super Tuesday. Un mauvais résultat est tout simplement synonyme de défaite. En 2020, il est organisé le 3 mars.

super pac

Le financement des campagnes présidentielles est un vrai sujet de tension entre les candidats lors de chaque élection. En 2020, certains prennent la position de ne pas accepter d'argent des grandes entreprises, comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, quand d'autres n'utilisent que leur fortune personnelle à l'instar de Mike Bloomberg.

Depuis les années 2010, les «Super PAC» (acronyme pour Comité d'Action Politique) permettent aux entreprises de donner de manière illimité de l'argent aux candidats pour financer les campagnes. Cela a été rendu possible par une décision de la Cour suprême autorisant le procédé, alors qu'il n'était pas possible pour une personne ou une organisation de donner plus de 5.000 dollars à un PAC avant cela. Cela a entraîné une augmentation sans précédent des dons d'entreprises aux candidats, et a levé des questions sur l'indépendance des personnalités politiques.