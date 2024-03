Présidentielle américaine 2024 : qu'est-ce que le Super Tuesday ?

À chaque année électorale américaine, le «Super Tuesday» s’impose comme l’une des échéances politiques les plus importantes des primaires, tant pour les Démocrates que pour les Républicains. Ce mardi 5 mars marque donc une étape importante avant l’élection présidentielle de novembre.

En quoi consiste le Super Tuesday ?

Au cours de l’année électorale, chaque parti doit en amont élire le candidat qui le représentera lors de l’élection présidentielle. Des primaires et des caucus sont donc organisés par les Démocrates et les Républicains dans chaque État américain.

Les gagnants des primaires remportent à chaque élection un certain nombre de délégués, qui devront ensuite voter pour le candidat qu’ils désirent lors des conventions nationales de chaque parti. Ce sont donc ces délégués qui désignent les candidats officiels à l’élection présidentielle.

Le «Super Tuesday» porte ce nom car il s’agit d’une journée lors de laquelle un grand nombre d’États votent pour les primaires le même jour – 16 cette année. Il y a ainsi plus de délégués à remporter ce jour-là qu’à n’importe quelle autre primaire. Par exemple, 874 délégués républicains sont en jeu ce mardi 5 mars, sur les 1.215 nécessaires pour remporter l’investiture. De même chez les Démocrates, où 1.420 délégués sont en jeu sur les 1.968 nécessaires pour l’investiture.

Quels sont les États qui passent au vote ?

Les 16 États qui vont voter pour les primaires ce mardi 5 mars sont les suivants : l’Alabama, l’Alaska (que pour les Républicains), l’Arkansas, la Californie, le Colorado, l’Iowa (que pour les Démocrates), le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l’Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l’Utah, le Vermont et la Virginie. Un caucus démocrate doit également avoir lieu aux Samoa américaines.

Les investitures démocrate et républicaine seront-elles décidées lors du Super Tuesday ?

Les noms des candidats officiels pour la présidentielle ne seront en théorie connus qu’après les conventions nationales de chacun des partis (du 15 au 18 juillet pour les Républicains et du 19 au 22 août pour les Démocrates). C'est lors de ces conventions que les délégués votent pour le candidat de leur choix.

Toutefois, les noms des deux candidats à l’élection de novembre devraient être connus avant. En effet, l’élection a déjà assez peu d’enjeux, puisqu’il est presque certain que Donald Trump et Joe Biden s’affronteront en novembre prochain. Par ailleurs, depuis la fin des années 1980, les candidats qui ont remporté les primaires dans une majorité d’États le jour du Super Tuesday sont par la suite investis par leurs partis.

En raison du grand nombre d’électeurs, le Super Tuesday est la journée qui se rapproche le plus d’une primaire nationale, bien que son fonctionnement reste différent.

Que se passe-t-il après ?

Même si cette journée électorale permettra très certainement de confirmer l’avance de Donald Trump sur son unique adversaire, Nikki Haley, et ne sera qu’une formalité pour Joe Biden, le président sortant, les campagnes pour les primaires vont continuer après cette date.

En effet, plusieurs États vont encore organiser leurs primaires, et ce jusqu’au mois de juin.

Un Super Tuesday inhabituel

Cette année, le Super Tuesday a une saveur assez particulière, puisque les primaires qui vont se dérouler ce mardi ont finalement très peu d’enjeux pour les deux principaux partis. S’il est d’usage qu’un président sortant soit presque automatiquement investi pour sa réélection, comme c’est le cas pour Joe Biden, qui n’a aucun concurrent sérieux dans la course à la présidentielle, cela reste inhabituel pour le parti d’opposition. En effet, Donald Trump a très rapidement écrasé presque toute la concurrence, et de nombreux candidats républicains ont jeté l’éponge dès les résultats de la première primaire républicaine.

Seule Nikki Haley, qui n’a pour l’heure remporté qu’une seule primaire républicaine, à Washington DC, se maintient contre Donald Trump. Ses chances de remporter l’investiture du «Grand Old Party» sont cependant proches de zéro, et les Américains se préparent déjà à un nouveau duel entre Donald Trump et Joe Biden lors de la présidentielle de novembre, qui ne suscite pour le moment qu’assez peu d’enthousiasme.