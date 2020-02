Super Bowl : Donald Trump et Mike Bloomberg dépensent 10 millions de dollars chacun pour des publicités

Le président américain Donald Trump, et son adversaire démocrate Mike Bloomberg ont chacun dépensé dix millions de dollars pour des clips de campagne diffusés lors de la finale du Super Bowl ce dimanche.

Rendez-vous incontournable du football américain, le Super Bowl réunit chaque année plus de 100 millions de téléspectateurs. Les dépenses publicitaires lors de cette rencontre battent des records. C'est la première fois que des personnalités politiques font campagne lors de cet événement sportif.

Alors que l'élection présidentielle américaine approche, le milliardaire Mike Bloomberg a déboursé 10 millions de dollars pour un spot de soixante secondes. Dans ce clip, intitulé «George», l’ancien maire de New-York souhaite dénoncer les dérives liées au port d’armes à feu. On y voit une mère pleurer la mort de son fils, qui a été tué par balles.

As a kid, George Kemp Jr. dreamed of playing in a #SuperBowl. Gun violence robbed him of that dream. But tonight, George was at the Super Bowl inspiring us all in a more powerful way. https://t.co/EijgNsu1Il pic.twitter.com/k4o3o69k6s — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 3, 2020

Le président américain a quant à lui acheté deux spots publicitaires de trentes secondes chacun. Ce format s'est négocié jusqu'à 5,6 millions de dollars cette année, un record. Donald Trump y vente les réussites de son mandat, notamment la baisse historique du chômage et sa réforme du système judiciaire.

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!





Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

Our SECOND #SuperBowl ad just aired!





America is Stronger, Safer, and More Prosperous thanks to President @realDonaldTrump





If you liked this ad, text TRUMP to 88022!



pic.twitter.com/NcmRzX2Dnm — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) February 3, 2020

Diffusé sur la chaîne Fox News, le Super Bowl offre une exposition unique aux annonceurs, qui auront dépensé, au total, plus de 400 millions de dollars pour en être. Pour autant, 63% des Américains estiment que diffuser une publicité politique lors du Super Bowl est «inadéquat», selon un sondage publié jeudi par Morning Consult pour le Wall Street Journal.