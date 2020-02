Un zoo propose de donner le nom de votre ex à un cafard pour la Saint-Valentin

Envie de vous venger de votre ex ? À l’occasion de la Saint-Valentin, le Zoo de San Antonio, aux États-Unis propose de nommer un cafard avec le nom de votre ex, et de le voir se faire dévorer par les animaux.

Une opération bien loin du romantisme traditionnel de la fête des amoureux. Pour 5 dollars seulement, les soigneurs nourriront les animaux du zoo avec ces cafards fraîchement baptisés. Pour les plus rancuniers, le zoo propose également, pour 25 dollars, de donner un nom à un rat qui sera ensuite donné en pâture aux serpents.

Mais l’opération ne s’arrête pas là : pour ne rien manquer du spectacle, le zoo diffusera le festin en direct dans un live Facebook, le 14 février. Les personnes ayant baptisés un rat ou un cafard recevront ensuite un certificat, à partager sur les réseaux sociaux.

Les intéressés ont jusqu’au 13 février pour soumettre des noms, directement sur le site internet du zoo.