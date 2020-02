Incendies : l'Australie commence à en voir la fin

L'une des catastrophes écologiques les plus tragiques de ces dernières années est en train de prendre fin. Les pompiers australiens ont annoncé que les incendies dévastateurs qui brûlaient en Nouvelle-Galles-du-Sud étaient tous maîtrisés.

Après des mois de luttes, rendue difficile par les vents secs et la forte chaleur qui régnaient dans la région, des fortes pluies ont enfin permis d'améliorer la situation. Sur les réseaux sociaux, Rob Rodgers, le commissaire adjoint des services d'incendie de l'Etat, a cependant expliqué que «tous les feux ne sont pas éteints, il y a toujours une certaine activité dans le sud de l'Etat».

L'objectif est donc désormais de mettre fin aux dernières flammes, afin de se concentrer sur la reconstruction et la restauration de la région touchée par un incendie sans précédent. Plus de 100.000 mètres carrés ont été ravagés depuis septembre 2019, soit l'équivalent de l'Islande ou de la Corée du Sud. 33 personnes ont été tuées, et 2.500 habitations ont été détruites.

Des pluies torrentielles

S'il est impossible de savoir à combien s'élève le coût total de la catastrophe, le gouvernement a déjà promis 2 milliards de dollars (1,23 milliard d'euros environ) pour tenter d'amortir les pertes. Mais le tourisme ou l'économie mettront des années à s'en remettre, sans parler de l'écosystème de l'île-continent. Un milliard d'animaux auraient perdu la vie dans les feux, selon des estimations, dont certaines espèces qui sont endémiques à l'Australie. Leur disparition du pays signifierait l'extinction de races.

D'autant que si les feux sont presque maîtrisés, les Australiens font face à un autre élément naturel. Les pluies torrentielles qui touchent le pays causent déjà des dégâts, avec des barrages qui débordent et des orages qui continuent de s'abattre avec violence. Selon la météorologue Grace Legge, des crues sont d'ailleurs «à craindre». Le temps du repos n'est donc pas encore arrivé pour les secours australiens.