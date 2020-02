Un enfant de 4 ans meurt après que des anti-vaccins ont conseillé sa mère

Sur Facebook, les anti-vaccins ont exhorté une maman à ne pas donner de Tamiflu à son fils pour soigner sa grippe. Il est décédé peu de temps après.

Des groupes Facebook en ligne, qui font régulièrement de la propagande anti-vaccination, sont devenus une vraie source pour les personnes à la recherche d'une grande variété d'informations médicales.

Sur «Arrêter la vaccination obligatoire», l'un des plus grands groupes connus de désinformation sur la santé, avec plus de 139.000 membres, des internautes ont sollicité des conseils sur la façon de faire face à la grippe. Les membres du groupe ont auparavant répandu des théories du complot, selon lesquelles les épidémies de maladies évitables sont des «canulars» perpétrés par le gouvernement. Ils ont contacté en masse les parents dont les enfants sont décédés, suggérant, sans preuves, que les vaccins pourraient être à blâmer.

«Le doc a prescrit du Tamiflu, je ne l'ai pas pris»

La mère d'un garçon du Colorado âgé de 4 ans, décédé de la grippe cette semaine, avait contacté l'un de ces groupes, en précisant qu'elle avait refusé de suivre la prescription de son médecin.

L'enfant n'avait pas encore été diagnostiqué, mais il avait de la fièvre, a écrit la mère. Elle a ajouté que deux de ses quatre enfants avaient reçu un diagnostic de grippe et que le médecin avait prescrit l'antiviral Tamiflu à tous les membres du ménage. «Le doc a prescrit du Tamiflu, je ne l'ai pas pris», a-t-elle écrit.

Le Tamiflu est le médicament antiviral le plus couramment prescrit pour traiter la grippe. Il peut atténuer les symptômes et raccourcir la durée de la maladie, mais les inquiétudes concernant ses effets secondaires sont courantes, même en dehors des groupes anti-vaccination. La grippe a particulièrement touché les enfants cette saison. Les taux d'hospitalisation pédiatrique sont plus élevés que la normale et 68 enfants sont décédés, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis.

NBC News a vérifié les messages en les recoupant avec une page de collecte de fonds mise en place par la famille, ainsi que des reportages publiés citant la famille. Les articles indiquent comment les groupes Facebook dédiés à la désinformation sur la santé tels que les vaccinations peuvent également être utilisés pour solliciter et partager des conseils médicaux potentiellement dangereux. Une étude de l'American Academy of Family Physicians (Académie américaine des médecins de famille) a révélé que 59% des parents ont déclaré que leur enfant avait raté le vaccin contre la grippe au moins une fois en raison de «désinformation ou de malentendu».

Aucun des 45 commentaires sous le post Facebook de la mère ne suggérait des soins médicaux. L'enfant a finalement été hospitalisé et est décédé quatre jours plus tard, selon une collecte GoFundMe lancée en son nom par sa famille.

L'huile essentielle de menthe poivrée, la vitamine C et la lavande conseillés

La mère a également écrit que les «remèdes naturels» avec lesquels elle traitait ses quatre enfants - y compris l'huile essentielle de menthe poivrée, la vitamine C et la lavande - ne fonctionnaient pas, et a demandé au groupe plus de conseils. Elle a alors reçu des conseils sur le lait maternel, le thym et le sureau, dont aucun n'est un traitement médicalement recommandé pour la grippe.

«Parfait, je vais essayer ça», a-t-elle répondu sur le groupe.

Ses messages les plus récents ont désormais été supprimés de «Stop Mandatory Vaccination», mais dans d'autres remontant à 2017, elle a déclaré qu'elle n'avait pas vacciné ses enfants contre la grippe.

Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué : «C'est une tragédie et nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Nous ne voulons pas de désinformation sur les vaccins sur Facebook, c'est pourquoi nous travaillons dur pour la réduire partout sur la plate-forme, y compris dans les groupes privés».

Dans un communiqué, le ministère de la Santé publique et de l'Environnement du Colorado a confirmé que l'enfant était décédé de la grippe et a déclaré qu'il ne disposait pas de dossiers indiquant s'il avait été vacciné.

«Alors que la grippe circule, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, et nous le recommandons à toutes les personnes âgées de six mois et plus qui n'ont pas reçu le vaccin annuel», a déclaré le département.

Facebook a pris des mesures

Au cours de l'année dernière - au milieu des inquiétudes nationales concernant l'hésitation à l'égard des vaccins et la pire épidémie de rougeole depuis des décennies - Facebook a pris des mesures pour limiter le volume et la portée des groupes qui diffusent du contenu anti-vaccin.

À la suite de décisions similaires prises par Pinterest et YouTube, Facebook a annoncé en mars qu'il limiterait la portée du contenu anti-vaccination. Il a ajouté qu'il ne diffuserait plus de groupes et de pages anti-vaccination dans les résultats de recherche et la barre de recommandations, et n'autoriserait plus les utilisateurs et les groupes à diffuser de fausses informations sur les vaccins pour placer des annonces ou organiser des collectes de fonds. En septembre, Facebook a déployé des avertissements pour les utilisateurs à la recherche de contenu lié aux vaccins.

Mais Facebook a cessé d'interdire les groupes anti-vaccin eux-mêmes, citant la position délicate d'être érigé en arbitre de la vérité.

«Les groupes Facebook sont un foyer de désinformation», a déclaré Kolina Koltai, chercheuse à l'Université du Texas à Austin, qui étudie le comportement des médias sociaux et du mouvement anti-vaccination depuis 2015. Kolina Koltai a déclaré avoir vu des publications similaires, dans lesquelles des femmes ont signalé que leurs enfants étaient atteints de rougeole ou de cancer et ont reçu des conseils médicalement douteux.

«Ces communautés sont devenues un refuge pour les parents et les femmes, pour se connecter avec les autres et demander de l'aide», a déclaré Koltai. Lorsque ces groupes recommandent des conseils potentiellement dangereux sur le plan médical, cela peut avoir des conséquences très graves, explique la spécialiste.