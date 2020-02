Un oiseau gelé depuis 46.000 ans découvert en Sibérie

Il était resté dans la glace depuis 46.000 ans, lors de l'âge de glace, et est resté quasiment intact. Des scientifiques ont pu étudier un oiseau découvert dans le perfmafrost dans le nord-est de la Sibérie.

Cette alouette cornue a été découverte par des chasseurs d'ivoire, qui l'ont ensuite confié aux équipes scientifiques du Musée d'Histoire naturelle suédois.

Hello world!





I have literally not tweeted in c. 30,000 years!





I have been frozen in permafrost since the last Ice Age, and was just found at 7 meter's depth, 200 meters inside an ice tunnel in Siberia.





Not sure what species I am. Any ideas, Twitter? pic.twitter.com/kXO3CBeyYF

