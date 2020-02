Elle accouche pour la deuxième fois de jumelles le jour de la Saint-Valentin

Elle a déjoué les statistiques. Une mère de 40 ans résidant dans l'ouest du Pays de Galles a accouché pour la deuxième fois de jumelles le jour de la Saint-Valentin.

Le 14 février 2015, il y a cinq ans jour pour jour, Joanna Gregory avait déjà donné naissance à des jumelles, Lola et Lexie.

Cette année, son terme était prévu pour le 7 avril et elle était loin d’imaginer qu’un tel évènement pourrait se reproduire. Sans compter qu’elle n’avait qu'une chance sur 32 millions que son deuxième accouchement tombe une fois encore le jour des amoureux. Et pourtant, Joanna Gregory a accouché huit semaines plus tôt, le 14 février 2020, rapporte le Daily Mail.

Ce jour-là, elle a eu le bonheur incommensurable de faire la connaissance de ses deux filles, prénommées Ava et Ella. Après cette journée magique, le couple a néanmoins dû surmonter une épreuve difficile. Les deux petites filles ont en effet dû rester plusieurs jours dans l'unité de soins intensifs, faute d'oxygène après la naissance.

«Je n'ai même pas pu les câliner. J'ai dû attendre des heures avant de les voir. C'était navrant, mais nécessaire, a confié la maman. Lola et Lexie étaient très petites, mais Ella et Ava l'étaient encore plus». Mais toute la petite famille a depuis été réunie et se porte bien.

Son compagnon n’a désormais plus aucune d’excuses pour oublier le jour de la Saint-Valentin, a-t-elle plaisanté, puisqu'ils fêteront désormais quatre anniversaires en un à cette occasion.