La famille du jeune Quaden va reverser l'argent de sa cagnotte à des associations

La vidéo de Quaden Bayles, en larmes après avoir été harcelé, a ému des internautes du monde entier. Une cagnotte avait même été ouverte pour lui permettre d'aller à Disneyland, mais sa famille vient d'annoncer que l'argent sera reversé à des associations.

La séquence qui a fait connaître ce jeune garçon atteint de nanisme le montrait en grande souffrance, demandant à sa mère de lui donner un couteau pour mettre fin à ses jours.

Touché, l'acteur Brad Williams avait ouvert la cagnotte et fait naître le projet d'emmener Quaden et sa mère, Yarraka Bayles, à Disneyland. Pour le comédien, il était question de montrer au garçon de 9 ans «que le harcèlement ne sera pas toléré, et qu’il est un magnifique être humain qui mérite d’être heureux».

Mais la maman de Quaden a eu une meilleure idée. Elle préfère que l'argent récolté, près de 500 000 dollars, soit reversé à deux associations : Dwarfism Awareness Australia et Balunu Healing Foundation.

