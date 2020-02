CesarDeLaHonte : après le sacre de Roman Polanski, les internautes s'indignent

Accusé de viols ou d'agressions sexuelles par douze femmes, le réalisateur Roman Polanski a reçu le prix de la meilleure réalisation pour son film «J'accuse», lors de la cérémonie des Césars, vendredi 28 février. Une consécration qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux.

«La honte». Ce sont les mots scandés par Adèle Haenel en quittant la salle Pleyel, suivie par la réalisatrice Céline Sciamma et quelques autres personnes, après l'annonce de la récompense. «Vive la pédophilie, bravo la pédophilie bravo», a ensuite lancé l'actrice dans les coulisses.

A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle.





Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) 28 février 2020

Florence Foresti a affirmé être «écoeurée» sur Instagram. La maîtresse de cérénomie qui devait retourner sur scène pour clôturer la cérémonie a refusé de revenir. L'humoriste avait appelé plusieurs fois pendant la soirée le cinéaste «Atchoum» refusant de le nommer.

Sur Twitter, les réactions indignées accompagnées du hashtag #CesarDeLaHonte, se sont multipliées. «Meilleure réalisation à Polanski : la salle est stupéfaite. Silence, gêne. Les César de la honte !», a tweeté l'association Osez le féminisme.

#cesar2020 meilleure réalisation à #polanski : la salle est stupéfiaite. Silence gêne . Les Cesar de la Honte ! Adèle haenel quitte la salle , honte au cinéma français ! — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) 28 février 2020

«Adèle Haenel, qui a été abusée par un réalisateur quitte les César lorsqu'ils ont donné le prix du meilleur réalisateur à Polanski. Je la soutiens putain», a écrit la comédienne américaine Jessica Chastain.

Adèle Haenel, who was abused by a director, left the #César awards when they gave best director to Polanski.



I FUCKING STAN https://t.co/BsJHIO3SuI — Jessica Chastain (@jes_chastain) 29 février 2020

«Quelle indignité», a écrit le député LREM, Guillaume Chiche en reprenant une déclaration d'Adèle Haenel. «Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ca veut dire, 'ce n'est pas si grave de violer des femmes'».

Quelle indignité ! #Cesar2020



« Distinguer Polanski, c’est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, 'ce n’est pas si grave de violer des femmes' ». Adèle Haenel.#CesarDeLaHonte pic.twitter.com/JwOylJ25HY — Guillaume Chiche (@GuillaumeChiche) 29 février 2020

«ON AURAIT DÛ QUITTER LA SALLE»

L'actrice Sara Forestier a, à son tour, réagi sur Instagram en publiant un texte où elle exprime ses regrets de ne pas avoir quitter la salle. «J'aurai dû quitter la salle. On aurait dû quitter la salle. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'est après coup, seule dans ma chambre, que j'ai pris la mesure de la terreur de la situation», écrit-t-elle. «Que le film de Polanski soit éligible c'est une chose, lié à la responsabilité de l'état français de garder Polanski sur son sol, mais le consacrer en est une autre. C'est notre responsabilité, à nous gens du cinéma. Et profondément je me sens mal. Nous ne pouvons pas faire comme si il était un citoyen lambda, dans la mesure où il est fugitif», poursuit-t-elle.

«Je pense aux femmes, et clairement là ce soir en faisant le choix de le récompenser certains ont fait le choix d'étouffer une réalité pour faire comme si la situation était normale. Non être fugitif n'est pas normal, ni acceptable». «Réveillons-nous !», conclut-elle.

#NousToutes appelle à la mobilisation

Le collectif féministe #NousToutes a lancé un appel à la mobilisation le dimanche 8 mars pour «dire à toutes le victimes de pédocriminels ou de viol que nous les croyons et que nous sommes à leurs côtés». Dans un communiqué, le collectif déclare qu'«en récompensant le réalisateur de 'J'accuse' hier soir, l'académie des César a littéralement craché aux visages des victimes de violences pédocriminels, au visage des victimes de violences sexuelles, et plus largement, au visage de millions de femmes de ce pays».

«La soirée d'hier aurait pu être l'occasion d'impulser des changements au sein du cinéma français, et de poursuivre l'élan initié par l'affaire Weinstein. C'est raté. La soirée de vendredi a été celle de l'impunité, de la protection d'hommes mis en cause pour viol», souligne le mouvement #NousToutes avant de conclure. «Notre colère est immense. Notre détermination l'est plus encore.»