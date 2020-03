A 95 ans, il joue encore les employés modèles dans son restaurant préféré

C'est un rituel auquel il est particulièrement attaché. Depuis près de 30 ans, Orin Gilbert Jr, un Américain de 95 ans de Fisherville (Virginie), va «travailler» tous les jours dans le restaurant d'une station-service, où il est devenu une véritable institution.

Chaque matin, vers 5h, alors que la ville est encore à peine éveillée, Orin est en effet déjà sur le pont à la cafétéria du 7 Eleven.

Y'all, this man was the sweetest. I got up at 4 a.m. today to meet him at the Fishersville 7-Eleven. At 95 years old, he comes in at 5 a.m. to just help out almost daily. He doesn't even work there! Literally the cutest story. https://t.co/afaSVgyAa9

— Laura Peters (@peterslaura) March 4, 2020