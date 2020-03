Le Liban ne peut plus payer ses dettes

Ce samedi, le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé que le Liban ne paierait pas une dette, à échéance du 9 mars. C'est le premier défaut de paiement de l'histoire du pays, secoué par une profonde crise économique.

«Nos réserves en devises ont atteint un niveau inquiétant (...) poussant le gouvernement libanais à suspendre (le paiement d'une dette arrivant) à échéance le 9 mars», Hassan Diab a annoncé que le pays ne serait pas en mesure de rembourser 1,2 milliard d'Eurobonds --bons du trésor émis en dollars--, ajoutant que le Liban allait négocier pour restructurer sa dette.

Depuis octobre 2019, un mouvement de contestation agite le pays, réclamant une refonte du système politique et la démission d'une classe politique accusée d'incompétence et de corruption.

UNE LOURDE DETTE NATIONALE

Selon l'agence internationale Standard and Poor's (S&P), le pays croule sous une dette de 92 milliards de dollars, soit près de 170% de son produit intérieur brut (PIB), l'un des ratios les plus élevés au monde. En novembre 2019, la Banque mondiale a averti que la moitié de la population pourrait bientôt vivre sous le seuil de pauvreté.

Le pays souffre en effet d'importantes lacunes en matière de développement, notamment en termes d'alimentation en eau, de production d'électricité et de traitement des déchets. La communauté internationale s'est engagée en 2018 à lui apporter une aide financière de plus de 11 milliards de dollars en contrepartie de réformes, restées lettre morte. Les prêts et dons prévus n'ont toujours pas été débloqués.

FRAGILISE PAR LE CONFLIT SYRIEN

Le conflit syrien a régulièrement débordé sur le Liban. Plusieurs attentats suicide ont ainsi secoué Beyrouth et d'autres régions du pays. Avec une population de 4,5 millions d'habitants, le Liban dit accueillir 1,5 million de réfugiés syriens. Beyrouth et des organisations internationales ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme concernant le poids économique et social de cet afflux massif.