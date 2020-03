Vidéo : juste avant la quarantaine, des Italiens paniqués se ruent à la gare de Milan pour fuir la ville

Un exode dans la panique et improvisé. Après l'annonce par les médias italiens, samedi 7 mars, de l'entrée en vigueur imminente d'un décret gouvernemental ordonnant la mise sous quarantaine de la Lombardie et d'une douzaine d'autres provinces du pays à cause de l'épidémie de coronavirus, des dizaines d'Italiens se sont rués dans les gares de Milan pour quitter précipitamment la ville.

Une vidéo du site italien Fanpage.it, ainsi qu'une autre tournée par un amateur et relayée sur les réseaux sociaux, montrent en effet plusieurs personnes courant à travers la gare de Milan-Garibaldi, dans l'espoir de prendre les derniers trains, dont l'Intercité de 23h20 reliant Milan à Naples.

Parmi eux, beaucoup d'Italiens de passage souhaitant rentrer chez eux avant qu'il soit impossible de le faire à cause du confinement imposé par les autorités, mais aussi des Milanais paniqués tentant de rejoindre des amis ou de la famille dans d'autres régions de la péninsule.

«Je me sens comme un réfugié»

«Je me sens comme un réfugié parce que nous nous enfuyons», témoigne l'un d'eux à Fanpage.it, un jeune homme qui, lui, a souhaité rejoindre sa petite amie installée à Rome.

Selon les médias italiens, des scènes similaires ont eu lieu sur les routes, où des dizaines d'autres personnes se sont ruées dans leurs voitures pour quitter Milan avant l'entrée en vigueur de la quarantaine.

fuggi fuggi generale da milano, questa la situazione attuale alla stazione di Milano, qualcuno ci liberi da questo governo di incapaci che si fa sfuggire la voce di un ipotetico blocco, NON ANCORA DECISO! ....ora si che si diffonderà il #codiv19 pic.twitter.com/3lOzC0E0eu — CF7 (@filippothecap) March 7, 2020

Giuseppe Conte, le Premier ministre italien a, dans la soirée du samedi 7 mars, pris une décision sans précédent en décidant de placer, à partir de ce dimanche 8 mars, le nord du pays, de Milan à Venise, en quarantaine au moins jusqu'au 3 avril.

Au total, plus de 15 millions de personnes sont concernées. Toutes les écoles, musées, salles de sport, théâtres et centres culturels resteront fermés dans la zone.

Ce dimanche 8 mars, l'Italie est, avec 233 morts, le deuxième pays le plus atteint par le coronavirus, derrière la Chine, en nombre de décès liés à l'épidémie.