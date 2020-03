Coronavirus : Un lycéen lance un site de référence suivi par des millions de personnes

Un Américain de 17 ans vivant à Seattle (Etats-Unis) a créé un site où il collecte des données sur le coronavirus et son évolution.

Dès le mois de décembre, Avi Schiffmann s’est intéressé à l’épidémie, a rapporté Today. Sur Ncov2019.live, il a recensé les zones de contamination à travers le monde en mettant au point une carte interactive, mise à jour toutes les dix minutes.

Niveau fiabilité, l'autodidacte en codage se base sur les informations fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Il passe environ six heures par jour sur l'amélioration de son site, qui a déjà reçu plus de trois millions de visiteurs uniques depuis Noël. «J'ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités, a-t-il confié à Today.com. Cela va s'adapter au fur et à mesure».

Avi Schiffmann s’est lancée dans cette quête afin «rassembler les données disponibles de manière efficace car il y a eu beaucoup de désinformation», a-t-il confié au média américain. Pour lui «de nombreux pays sont mal équipés pour le gérer (le nouveau coronavirus)» et «à l'avenir, le monde doit être beaucoup plus préparé à une pandémie».