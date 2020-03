Coronavirus : le port du masque est-il efficace ?

Tandis que l'Hexagone est passé au stade 2 de l'épidémie, la panique commence à s'emparer des Français qui se ruent dans les pharmacies pour s'équiper de masques respiratoires. Sauf que leur efficacité pour éviter une éventuelle contamination n'est pas avérée.

Interrogé au micro d'Europe 1, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a rappelé les mesures préconisées pour éviter la propagation du virus sur le territoire : se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude, éviter les contacts physiques... Le port du masque, par contre, n'est selon lui pas d'une grande utilité.

inutile à ce stade

«Le masque n'est pas la bonne réponse pour le grand public, d'abord parce qu'il ne peut être porté en permanence (boire, manger...), ensuite parce qu'il n'a aucune indication en l'absence d'un contact rapproché et prolongé avec une personne malade», a indiqué le médecin infectiologue avant de préciser que son port «est donc réservé aux malades, aux contacts avérés à haut risque, aux professionnels du secours à personne, du transport sanitaire et à toutes les professions de santé en ville comme à l'hôpital».

Même son de cloche du côté du Pr Jean-François Gehanno, chef du pôle Santé publique, Évaluation et Support médical du CHU de Rouen et membre du Haut Conseil de la Santé Publique, joint par La Dépêche. «Le masque de protection doit uniquement être porté par les patients positifs au Covid-19, les personnes présentant des symptômes de type grippaux pour éviter de contaminer leur entourage. Et celles revenant de zones dans lesquelles le coronavirus circule de façon active», a-t-il précisé.

Selon lui, «l'efficacité du port du masque par un individu sain dans les lieux publics pour se protéger d'une contamination n'a jamais été prouvée». «Si l'on arrive à une pandémie massive, la question pourra se poser», a-t-il conclu.