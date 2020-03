Coronavirus : 4 français sur 10 ne seraient pas du tout enclins à aider les personnes qui en auraient besoin

Alors que le président Emmanuel Macron a appelé à la solidarité en cette période d’épidémie, les Français semblent peu disposés à faire cet effort.

Selon une enquête de la société d'études marketing Happydemic sur l'impact du coronavirus dans notre quotidien, 4 Français sur 10 ne seraient en effet pas du tout enclins à aider les personnes qui en auraient besoin, en particulier les habitants en zone rurale et retraités.

En effet, 48% des sondés vivant en campagne et 52% des retraités ne se disent pas enclins à aider les gens qui en auraient besoin, précise cette étude menée en France, en Italie, au Royaume-Uni, ainsi qu'en Chine, où inversement, ce sont les 55 ans et plus qui seraient les plus prêts à aider les gens qui en auraient besoin (56%).

L’inquiétude nourrit la solidarité

La Chine est également le pays le plus inquiet avec 41% des répondants se disent très inquiets en raison notamment de l'absence de vaccin (51%) et de la dimension internationale de la propagation du virus (50%).

Dans l’Hexagone en revanche, près de la moitié des sondés (43%) ne se disent pas du tout inquiets. De leur côté, les Italiens et les Britanniques sont plus modérés avec respectivement 52% et 46% de la population qui se déclare «un peu inquiète».

Enfin, près de la moitié des Français jugent que le gouvernement n'est pas efficace et 1 répondant sur 4 pense que le gouvernement a caché certaines informations. Au contraire, la grande majorité des Chinois (72%) estiment que le gouvernement est très efficace et 54% jugent qu'il a pris les mesures sanitaires nécessaires.