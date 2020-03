Espagne : Un policier de 37 ans sans problèmes de santé meurt du coronavirus

Un policier de 37 ans, qui ne présentait pas de problèmes de santé particuliers, est décédé des suites du coronavirus à Madrid, selon le média espagnol Diario Sur.

Il était père d'une fillette de 5 ans. Il avait été hospitalisé il y a quelques jours dans un état jugé critique, selon Diario Sur.

«Nous souhaitons exprimer nos condoléances face à cette tragédie, qui rejoint celle que vivent près de 500 familles en Espagne qui ont perdu un proche lors de cette pandémie, a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué. Nous ne pouvons qu'offrir toute notre affection et notre soutien à sa famille et aux proches de Pedro et rappeler une nouvelle fois aux citoyens de se plier strictement aux mesures établies par le gouvernement pour tenter de contrer cette menace sans précédent.»

On comptait ce mercredi 13.716 cas comptabilisés de coronavirus en Espagne, un chiffre qui a augmenté de 18% lors des dernières 24 heures. 558 personnes sont décédées après avoir contracté le virus.