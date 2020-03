Italie : il sauve des malades du coronavirus grâce à l'impression 3D

A court de valves respiratoires, l'hôpital de Chiari (Italie) craignait de voir ses malades du coronavirus mourir. L'établissement a lancé un appel à l'aide, entendu par une start-up qui a produit plusieurs exemplaires de la pièce manquante grâce à l'impression 3D.

La pénurie a d'abord été révélée par le quotidien Giornale di Brescia. Sur Facebook, Cristian Fracassi, fondateur d'Isinnova, explique avoir «reçu un coup de fil» l'informant de la situation.

Ces valves Venturi, du nom du physicien italien Giovanni Battista Venturi, permettent de connecter les masques à oxygène aux respirateurs. Elles sont devenues introuvables car la demande a largement dépassé l'offre en raison de l'épidémie de coronavirus.

«La voie ordinaire, celle de l'approvisionnement en pièces de série, n'était pas praticable pour une simple question de temps», affirme Cristian Fracassi.

Face à l'urgence, l'ingénieur est parvenu a produire quelques répliques de ces valves grâce à l'impression 3D, qu'il utilise dans le cadre des activités de sa start-up, Isinnova.

Complimenti a Cristian Fracassi, @temporelli73 e tutte le persone che lo hanno aiutato nella impresa di stampare in 3d le valvole mancanti per i respiratori dell'Ospedale di Chiari a Brescia.



— Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) March 15, 2020

L'équipe a d'abord fourni une poignée de prototypes à l'hôpital, qui les a testés avec succès. Cristian Fracassi a donc lancé la production de 100 autres valves, directement livrées à Chiari.

L'ingénieur a assuré qu'il n'avait aucune intention de gagner de l'argent avec cette initiative. Dans un long message posté sur Facebook il demande à ne pas être qualifié de «héros» ou de «génie».

«Nous n'avons fait que notre devoir. Refuser n'aurait pas été un acte lâche, mais meurtrier, affirme-t-il. Le génie est plutôt Venturi, qui a identifié le principe physique que nous nous sommes contentés d'appliquer, comme n'importe quel autre ingénieur l'aurait fait.»

Il en a également profité pour balayer les rumeurs selon lesquelles le fabriquant d'origine des valves serait entré en conflit avec Isinnova, pour violation de brevet.