Coronavirus : les Etats-Unis envisagent une épidémie de 18 mois

C'est le scénario «du pire». Un rapport de l'administration fédérale américaine indique que le gouvernement se prépare à une épidémie qui pourrait durer «18 mois ou plus».

Selon les auteurs du document, si la maladie continue à agir sur une période aussi longue, c'est que «plusieurs vagues» de contaminations pourraient avoir lieu. Il est cependant important de préciser que ce document révélé par CNN n'a pas pour objectif de prédire avec précision quel sera le futur de la pandémie, mais plutôt de préparer le pays en cas d'aggravation de la situation.

Le rapport pointe du doigt une éventuelle pénurie d'équipements médicaux, comme les respirateurs artificiels, ainsi que les équipements de protection pour le personnel hospitalier. «Cela inclut des manques critiques de diagnostics, de médicaments et de soignants», peut-on lire.

Certainement conscients du caractère anxiogène de leur rapport, les auteurs demandent cependant au gouvernement de ne prendre aucun risque, et de continuer à agir comme si aucun vaccin ne verrait jamais le jour contre ce coronavirus, et ce même si des recherches avancées sont d'ores et déjà en cours.