Vidéo : en plein coronavirus, un couple se marie... à plusieurs mètres de l'officiant de cérémonie

Rien, pas même la pandémie de coronavirus n'aurait pu empêcher cet heureux couple de célébrer son union. Dans les rues de Manhattan vendredi 20 mars, des dizaines de passants se sont arrêtés pour filmer le mariage - à graver dans les annales - de deux jeunes Américaines.

«Quel moment coronavirus», s'est réjoui un journaliste du Wall Street Journal, qui s'est retrouvé par hasard témoin de ce mariage dans l'Upper Manhattan, un quartier chic de New York.

«Je viens d'assister à la plus belle des scènes», a-t-il écrit sur sa page Twitter, sur laquelle il a publié les images de cette union inoubliable.

just witnessed the most incredible thing. after being read a passage from “love in the time of cholera” from a marriage officiant 5 stories up, down below, these two souls were married on the streets of upper manhattan. what. a. coronavirus. moment. pic.twitter.com/8MBOj5VLlp

— Talal Ansari (@TalalNAnsari) March 21, 2020