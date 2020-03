Coronavirus : les impressionnantes images des rues de New York désertées

La ville qui ne dort jamais est en pause. Décrété vendredi par le gouverneur Andrew Cuomo, le confinement a pris effet dimanche soir dans l’État de New York. Plus de 20 millions d’habitants ont déserté les rues.

Les restrictions ont imposé la fermeture des commerces non essentiels. Les rassemblements sont également interdits, tout comme les activités extérieures comme les sports d’équipe. Les fonctionnaires et employés du secteur privé devront travailler à domicile, sauf quelques exceptions.

#NewYorkTough from times Square



Yea we going thru alot, the streets are empty from this Virus but When this is all over, we gonna party like it's no other, we from New York, Let's get it back from coronavirus pic.twitter.com/G4gjC2MVuH — Brooklyn Ace Gaming (@BrooklynAce18) March 23, 2020

Si les transports publics sont toujours en fonction, les New-yorkais peuvent sortir uniquement pour faire leurs courses et prendre l’air mais tout en respectant le principe de distanciation sociale.

Coronavirus: Cuomo calls to ban cars from some NYC streets - New York Daily News





Coronavirus: Cuomo calls to ban cars from some NYC streets New York Daily News'I'm gonna go to work': How Andrew Cuomo and his press… https://t.co/NL6CWR3910#NEWS#WORLDNEWS#GOOGLENEWS pic.twitter.com/IZ4MM49P9z — THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) March 23, 2020

Il a fallu agir vite pour Big Apple, devenue l’épicentre américain de l’épidémie. Au dernier point, la ville comptait 114 morts pour 15.168 cas de Covid-19. New York se prépare d’ailleurs au pire avec l’installation de bâtiments militaires aux abords afin de prendre en charge les futurs malades.

Images of empty New York streets and no traffic on the 101 in Los Angeles are so haunting https://t.co/zqCB2mH8tk — Ariel Askew (@ariellynnxoxo) March 23, 2020

La Californie a été le premier État américain à décréter un confinement pour ralentir la propagation du Covid-19. Elle a ensuite été suivie par New York, l’Illinois, la Pennsylvanie, le New Jersey, le Connecticut et le Nevada.

Habituellement noir de monde, le Brooklyn Bridge est également désert (ci-dessus).