Des chercheurs de Singapour auraient développé un test détectant le coronavirus en 5 minutes

Une équipe de scientifiques de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour, affirme avoir développé un test permettant de déterminer si une personne est infectée au coronavirus en seulement cinq minutes.

Pour déterminer si une personne est infectée, les sécrétions du patient sont recueillies puis analysées afin de détecter la présence, ou pas, du coronavirus. En 5 à 10 minutes, l'appareil portable donne le résultat, rapporte le site Mothership, alors qu'avec les tests actuels il faut attendre quelques heures.

Pour cela, le test utilise une enzyme, que l'équipe a développée, permettant à une méthode d'amplification extrêmement rapide, baptisée «Cepat» (rapide en anglais), de «photocopier» l'ADN/ARN du virus en une minute.

La «photocopieuse moléculaire» utilisée par les tests de laboratoire standards mettrait quant à elle beaucoup plus de temps. Qui plus est, le professeur Jackie Ying, qui dirige le laboratoire Nano Bio de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche affirme que le test n'en reste pas moins «très sensible et précis».

Les scientifiques espèrent recevoir l'approbation de leur test le mois prochain. Il pourrait alors être utilisé dans les hôpitaux et les cliniques de médecine générale.