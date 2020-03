Une Britannique de 21 ans sans problème de santé meurt du coronavirus

Le Royaume-Uni est sous le choc après avoir appris le décès de Chloe Middleton. Car cette jeune femme de 21 ans, originaire du Buckinghamshire, dans le sud-est de l'Angleterre, serait en effet la plus jeune personne morte du coronavirus, alors qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé connu.

Dévastée, sa mère, Diane Middleton, a tenu à rédiger un avertissement sur Facebook.

«À toutes les personnes qui pensent que ce n'est qu'un virus, réfléchissez-y à deux fois. Car de ma propre expérience personnelle, je peux vous dire aujourd'hui que ce soi-disant virus a pris la vie de ma fille de 21 ans», a-t-elle écrit.

This is precisely why i'm terrified that Boris thinks i still have to work. People are dying





RIP Chloe Middleton https://t.co/gzNnJwZ02w

— (@25LFC_) March 25, 2020