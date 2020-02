Sexe, âge, emploi... Le profil des malades chinois du coronavirus décrypté

Alors que les cas de Coronavirus, désormais appelé Covid-19, se multiplient jour après jour, essentiellement en Chine, les autorités de Pékin ont publié, mardi 18 février, une étude présentée comme «la plus complète à ce jour» sur la maladie.

Pour les besoins de celle-ci, ce sont précisément 72.314 patients qui ont été passés au crible.

Parmi les différents constats dressés par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC), on apprend notamment que plus de 80 % des cas de Covid-19 sont bénins et que les personnes âgées représentent le plus gros contingent de la population à risque, soit celle qui a le plus de probabilités de contracter une forme grave de cette pneumonie virale.

personnes agées et soignants en première ligne

Pour autant, l'étude souligne également que le risque est aussi élevé parmi les personnels médicaux, médecins et infirmiers en tête, en première ligne auprès des malades.

Biggest coronavirus study finds more than 3,000 infected Chinese medics, almost double the official total, as almost half of patients in critical condition die.https://t.co/CV0xM0L4Wl — Caixin Global (@caixin) February 17, 2020

Ainsi, sur un total de 3.019 agents de santé infectés ou suspectés de l'être au 11 février, date de la fin de l'étude, 1.716 étaient des cas confirmés et cinq en étaient morts.

Autre enseignement, selon l'étude, le taux de mortalité global du coronavirus s'établit à 2,3 %.

Un taux de mortalité plus élevé avec l'âge

Mais, dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, le taux de mortalité grimpe à 2,9 %, alors qu'il est de seulement 0,4 % dans les régions chinoises les moins touchées.

Jusqu'au 11 février, environ 80,9 % des infections ont été classées comme bénignes, 13,8 % comme graves et 4,7 % comme critiques.

Dans le détail, plus l'âge du malade est élevé, plus le taux de mortalité augmente. Chez les enfants âgés de 9 ans ou moins, aucun décès n'a été recensé et entre 10 et 39 ans, le taux de mortalité reste faible, à 0,2 %.

Pour les tranches d'âges suivantes, le taux de mortalité est de 0,4 % entre 40 et 49 ans, 1,3 % entre 50 et 59 ans, 3,6 % entre 60 et 70 ans, 8 % entre 70 et 79 ans et enfin de 14,8 % pour les malades âgés de 80 ans ou plus.

Les hommes plus susceptibles de mourir du virus

Dans l'ensemble, si 51,4 % des cas confirmés de coronavirus sont des hommes et 48,6 % des femmes, les hommes sont plus susceptibles d'en mourir (taux de mortalité de 2,8 %), que les femmes (1,7 %).

Dès le départ, les médecins avaient constaté que le fait de souffrir d'une pathologie préexistante lorsque l'on est atteint par le Covid-19 constituait un facteur de risque supplémentaire pouvant entraîner la mort.

Un rebond de l'épidémie n'est pas à exclure

L'étude révèle à présent quelles sont les pathologies les plus à même d'entraîner un décès chez les patients infectés : les maladies cardiovasculaires sont ainsi numéro un, suivies du diabète, des maladies respiratoires chroniques et, enfin, de l'hypertension.

Enfin, l'étude précise que «la courbe épidémique d'apparition des symptômes» a culminé vers le 23-26 janvier avant de diminuer jusqu'au 11 février.

Selon les scientifiques, cette tendance à la baisse pourrait signifier que les mesures prises par les autorités «contribuent à freiner l'avancée de la maladie».

Mais, dans le même temps, les chercheurs préviennent qu'un rebond de l'épidémie n'est pas à exclure, notamment avec la fin des vacances du Nouvel An chinois qui pourrait entraîner plus de déplacements dans le pays.

Pour rappel, afin de contrer l'avancée du virus, les autorités chinoises ont mis en quarantaine Wuhan, la plus grande ville de la province de Hubei ainsi que le reste de la région, et ont imposé de sévères restrictions de voyage sur les déplacements à travers le pays.