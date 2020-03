Coronavirus : Cuba espère distribuer un médicament à travers le monde malgré les sanctions américaines

Des responsables de Cuba affirment avoir trouvé un médicament capable de traiter le nouveau coronavirus, malgré de lourdes sanctions américaines à l'encontre de l'Ile, rapporte le magazine américain Newsweek.

Le remède, appelé «Interferon Alpha-2b Recombinant» a été développé par des scientifiques cubains et chinois. L'utilisation de ce présumé médicament «prévient l'aggravation et les complications chez les patients qui atteignent ce stade et qui peuvent finalement entraîner la mort», a déclaré l'expert cubain en biotechnologie Luis Herrera Martinez, dans un article du blog de la presse de l'Université de Yale.

Si son efficacité pour traiter ce coronavirus n'a pas été prouvée, elle l'a déjà été auparavant contre des virus similaires. Cuba a, en effet, utilisé des techniques avancées d'Interferon pour traiter la dengue, combattre le VIH, le papillonavirus humain et d'autres maladies.

Il a été sélectionné par la Commission nationale chinoise de la santé, avec 30 autres médicaments, pour traiter le coronavirus. Quant au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) étudiera l'efficacité de l'Interferon, ainsi que trois autres médicaments, contre le coronavirus, rapporte toujours NewsWeek.

Les sanctions des états-unis impactent la crise

Cuba souffre depuis plusieurs années d'un regain des sanctions américaines à son encontre. Malgré la recherche de leurs scientifiques, un responsable cubain aurait déclaré au Newsweek que les sanctions américaines imposées à Cuba sont «le principal obstacle [...] pour répondre aux crises sanitaires majeures comme le Covid-19».

Un avis que partage la Haut-Commissaire de l'Organisationa des nations unies (ONU) aux Droits de l'Homme, qui a demandé, mardi 24 mars, que les sanctions internationales, qui touchent notamment Cuba, soient «assouplies ou suspendues», notamment car «elles risquent d'entraver les efforts médicaux», en cette période d'épidémie de coronavirus.