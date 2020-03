En Inde, des mesures parfois violentes pour faire respecter le confinement

Depuis une semaine, plus d’un milliard d’Indiens sont confinés pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Pour faire respecter ces nouvelles règles, les forces de police usent parfois de la force.

Des méthodes qui font polémique. Les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement risquent un an d’emprisonnement, sont parfois contraints par les policiers à marcher à quatre pattes par terre, à faire des pompes, et se prennent aussi des coups de bâton.

En #Inde , les personnes qui ne respectent pas le #confinement ou la distanciation sociale pour contrer le #coronavirus sont passibles de pompes, de squats et de coups de bâton pic.twitter.com/M2FkupoxtX — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 27, 2020

À cela s’ajoute une stigmatisation des personnes considérées comme potentiellement porteuses du virus, notamment les étrangers : les autorités marquent les maisons et immeubles où vivent des cas potentiels de coronavirus.

Matthias, touriste français en voyage dans la région de Goa, raconte à France 24 le durcissement des mesures confinement, et les difficultés rencontrées en tant qu’étranger : «des voisins se sont réunis pour protester en bas de mon hôtel et pour demander mon départ immédiat. Ils étaient effrayés par ma présence, considérant que je pourrais ‘contaminer’ les parties communes.» Forcé de partir de son hôtel, il a trouvé refuge chez un ami indien, et a été placé en quarantaine forcée par les autorités

L’ambassade de France en Inde travaille au rapatriement des quelque 2.000 touristes français vers l’Hexagone. Les vols domestiques sont suspendus en Inde pendant le confinement, les touristes ne peuvent donc pas se déplacer à l'intérieur du pays. Cela oblige l’ambassade à envisager des solutions pour récupérer les touristes à l’endroit-même où ils se trouvent. Un premier vol Airfrance est parti de Delhi dans la nuit et a atterri en France mardi matin, avec à son bord 450 ressortissants français.

URGENT





Un deuxième vol spécial @airfrance partira de New Delhi le vendredi 3 avril à l’aube.





Français de passage, signalez-vous très rapidement à l’ambassade au 91 11 43 196 250 / 91 11 43 196 100 — Emmanuel Lenain (@FranceinIndia) March 31, 2020

L’ambassadeur de France en Inde, Emmanuel Lenain, a également annoncé sur Twitter qu’un autre avion de rapatriement partirait de New Delhi vendredi 3 avril.