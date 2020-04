Coronavirus : le fameux navire hôpital de New York n'a accueilli que 20 patients jusqu'à présent

Un beau symbole qui tourne pour l'instant au fiasco. L'USNS Comfort, navire hôpital géant de l'US Navy arrivé lundi 30 mars à New York afin que ses 1.000 lits soulagent les hôpitaux submergés par des malades du coronavirus, n'accueillait jeudi 2 avril que 20 patients seulement.

La raison : d'innombrables protocoles militaires et complexités bureaucratiques, qui bloquent l'accès à la majorité des personnes qui pourraient être soignées sur ce bâteau de la marine américaine, selon le New York Times.

Une liste transmise aux hôpitaux de New York concernant les potentiels admissions au sein du «Comfort» comprend en effet pas moins de 49 conditions médicales préalables.

Autre complication, les ambulances n'ont pas le droit de se rendre directement au navire. Elles doivent d'abord passer par un hôpital de la ville, où le patient subit un long examen, comprenant un test pour le coronavirus, avant de pouvoir l'amener au «Comfort».

Car, depuis le début, ce navire n'a pas pour vocation d'accueillir les malades du coronavirus eux-mêmes, mais ceux atteints d'autres problèmes ou victimes d'accidents. Il est ainsi censé délester les hôpitaux de l'Etat de New York, où le bilan augmente très rapidement, avec près de 100.000 cas confirmés et plus de 2.300 morts vendredi 3 avril.

Si cette stratégie présente l'avantage d'éviter une propagation rapide de l'épidémie dans un endroit clos, comme c'est le cas – dramatique – sur le porte-avion USS Theodore Roosevelt, elle est critiquée par de nombreux acteurs de la santé new-yorkaise.

La majorité des habitants de la ville étant confinés chez eux, le nombre de blessures lors de fusillades ou dans des accidents de la route et du travail, a énormément diminué. Il y a donc peu de patient dans les hôpitaux qui nécessitent des soins hors de ceux atteint par le Covid-19.

«C'est une blague»

Ce bateau «est une blague», a réagit, désabusé, Michael Dowling, le directeur de Northwell Health, la plus grosse institution de santé de l'Etat de New York, avec notamment 23 hôpitaux. «Merci pour avoir mis à disposition ces merveilleuses places et ouvert ces halls caverneux. Mais nous sommes au milieu d'une crise, nous sommes sur un champ de bataille».

De son côté, l'US Navy a souligné que les patients «sont amenés à bord aussi rapidement que possible».

Un autre navire hôpital, l'USNS Mercy, est également installé dans le port de Los Angeles. Ses 1.000 lits accueillent 15 patients.