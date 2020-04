Un tigre du Zoo de New York testé positif au coronavirus

Un tigre du zoo du Bronx, à New York (Etats-Unis), a été testé positif au nouveau coronavirus, ont indiqué les responsables du site dimanche 5 avril. Au total, ce sont même 7 félins du zoo qui présentent des symptômes du SARS-CoV-2, ont ils précisé.

L'animal testé, un tigre malais de 4 ans appelé Nadia, sa soeur Azul, deux tigres de Sibérie ainsi que trois lions d'Afrique présentent en effet tous une toux sèche et pourraient avoir été infectés par un employé asymptomatique du zoo.

Les félins montrent aussi une diminution de l'appétit mais, selon leurs gardiens, «ils se portent dans l'ensemble bien, se montrent vifs, alertes et continuent d'interagir avec leur entourage», ont-ils indiqué.

Si les responsables du zoo ne «savent pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections», ils se disent toutefois optimistes et anticipent déjà sur un rétablissement complet.

En l'état, les employés du zoo vont «continuer à les surveiller de près», indique encore l'institution new-yorkaise.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.

— Bronx Zoo (@BronxZoo) April 6, 2020